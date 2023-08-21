中華職棒富邦悍將內野手劉俊豪，日前因在IG上發摯友限動辱罵三字經，同時還透過現任女友轉發，結果遭到蕭姓前女友母親的不滿，為此，蕭母決定對劉駿豪提出公然侮辱、洩漏個資、妨礙名譽等官司。

根據媒體報導指出，劉俊豪於2022年10月登上一軍，同月23日更拿下生涯首座單場MPV，近期又因為在明星賽敲出生涯首安、與富邦啦啦隊「Fubon Angels」慈妹甜蜜互動引發球迷關注，這也讓外界十分看好其未來發展。

但近期傳出，劉俊豪疑似在IG帳號上發摯友限動，用「你又來吵什麼！神經病、操、幹」辱罵蕭姓前女友的母親，該文又獲現任女友的轉發，結果球迷循線肉搜，開始攻擊蕭母，因此引發蕭母的憤怒，再加上劉俊豪又避不見面，所以蕭母只好選擇訴諸法律。

報導中指出，劉俊豪之所以會與蕭姓前女友分手，主要是因為劉俊豪與富邦的實習防護員曖昧不清，中間甚至有劈腿的行為，遭交往四年多的蕭女抓包後遭提分手。

蕭女的母親也表示，劉俊豪從高一開始就與女兒交往到大二，她一直將劉俊豪當成自己半個孩子看待，沒想到現在卻換得劉俊豪公開辱罵，這讓他十分痛心，因此決定提告。

報導中也提到，根據中職現行規章，球團隊職員違規懲罰規定「球團隊職員若有賭博、鬥毆、酗酒或其他影響職業棒球 形象之不正行為、或對外發表影響聯盟及球團形象之不當 言論，經聯盟查證屬實者，由聯盟視情節輕重處球團及該 不正行為或不當言論之隊職員罰款 1 至10萬元、禁賽 1 至 10場。如有犯罪、重大違紀、或涉及與球賽有關之賭博行為，得加重處罰。最重得處以永不得參與聯盟比賽。」如劉俊豪遭起訴並確認為刑事訴訟的話，最高恐處以永不錄用。

對此事件，劉駿豪透過經紀公司表示，認為可能是雙方在過程中對一些事情的認知有所不同，所以造成這次的誤會。目前已經在積極處理中，希望事情能盡快落幕。