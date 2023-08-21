新竹縣一名國中生，運動造成左手手腕無法靈活活動，半年來感到劇烈疼痛就醫，復健沒有明顯改善，到中醫大新竹附設醫院檢查診斷為腱鞘囊腫，大約1公分的良性腫塊，做腕關節鏡微創手術約20分鐘，該生經過半個月，手腕活動度已恢復8成，目前持續回診追蹤。

骨科醫師王韋智表示，手腕或手指旁邊有個像水球般的腫塊就是腱鞘囊腫，這些腫塊最常出現在手腕的背面，其次是手腕的掌側，偶爾也會在手指關節上，腱鞘囊腫的成因仍不明確，但與腕關節內的發炎、創傷後的發炎增生高度相關。

症狀通常表現為明顯、固定的良性腫塊，位於手腕背側的囊腫比較大圓潤，而在手腕掌側及手指關節的囊腫則較小且硬質，導致患者在活動或抓握物品時手腕會感到疼痛。若發現於手指尖的腫塊，則需要區分是否為感染引起的膿包。

王韋智表示，腱鞘囊腫造成疼痛、神經壓迫、麻木，傳統使用開放式手術切除，復發率很高，同時會留下外觀明顯的疤痕，甚至疤痕還會導致疼痛，無法真正解決腕關節內發炎問題。

腕關節鏡微創手術，器械只有0.2公分，約0.3公分的小切口，透過關節鏡手術可以深入治療手腕內的發炎狀況，並同時清除增生的滑液囊和發炎組織，復發率相對低。同時，傷口小，疤痕不明顯，更為美觀。

王韋智建議，若發現手部有突出現象，要早期就醫，不要等到疼痛才看診，因為初期腱鞘囊腫不會有感覺，另外，要減少重複性動作，避免給手腕帶來過大的壓力或受傷。