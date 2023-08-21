在個股買賣超方面，買超第一的是長榮航(2618)，買超張數40,388張，宏碁(2353)買超排第二，張數為24,774張，和碩(4938)買超20,152張排第三；賣超方面，前三名依序為緯創(3231)、開發金(2883)及聯電(2303)，賣超張數分別為81,952張、79,578張及59,494張。此外，外資也明顯出脫金融股，賣超前十大中金融股包辦六家，除了開發金排第二外，包括臺企銀(2834)、玉山金(2884)、中信金(2891)、華南金(2880)及第一金(2892)。
《證交所》外資上周賣超700億元 金融股當印鈔機
台股上周續挫近220點，跌幅約為1.32％，外資連續三周賣超。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超金額達701.95億元，累計今年初至8月18日止，外資累計買超持續縮小至1,642.72億元。外資總持有股票市值為20兆6,458.56億元新台幣，占全體上市股票市值的40.25％，較8月11日的20兆9,536.23億元新台幣，減少3,077.67億元。
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