在個股買賣超方面，買超第一的是長榮航(2618)，買超張數40,388張，宏碁(2353)買超排第二，張數為24,774張，和碩(4938)買超20,152張排第三；賣超方面，前三名依序為緯創(3231)、開發金(2883)及聯電(2303)，賣超張數分別為81,952張、79,578張及59,494張。此外，外資也明顯出脫金融股，賣超前十大中金融股包辦六家，除了開發金排第二外，包括臺企銀(2834)、玉山金(2884)、中信金(2891)、華南金(2880)及第一金(2892)。