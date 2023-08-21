民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟今（21）日下午於臉書表示，為避免其政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，他已向雲豹能源董事會提出將辭去董事長及所有子公司職務。

賴勁麟並發表四點聲明，全文如下：

◎第一

任何指控都要有證據

有鑒於某些政黨／黨派、社群媒體／名嘴人物，乃至於若干媒體機構對於我個人、我家人以及雲豹能源，在這段時間來毫無根據的荒謬抹黑，我及雲豹能源必定會採取法律行動，捍衛名譽！

◎第二

堅定反核是一生職志

我從年輕時就投入反核運動，因1979美國三浬島核洩漏、1986烏克蘭車諾比核災，台灣地小人稠，經不起任何大核災，否則島毀人亡，2011日本311的核災，正好印證了這個擔憂；更何況台灣完全沒有能力處理核廢料！

◎第三

為守護台灣未來推動綠能

綠能是乾淨的能源，更是全世界能源發展的趨勢，淨零排放、RE100，是目前各國追求的目標！

25年前，1998我擔任立法委員時是台灣最早倡議及推動「再生能源發展條例」的委員，希望台灣開始大力發展綠能，歴經田秋堇等多位委員的再接再厲，終於在立法院通過發展條例，台灣綠能新時代正式來臨。

◎第四

雲豹能源是遵守證交法令的上市公司

雲豹能源成立於2016，公司成立我就擔任法人董事，2017我被董事會推舉為董事長至今，雲豹能源是由一群對綠能發展充滿熱情的年輕人共同參與，我帶領著大家恪遵法令，一步一腳印，從未用過任何特權，或做任何犯法的事，公司逐年成長，為了長遠發展、加強公司治理並申請上市，現為證交所創新板的上市公司，遵守證交法所有的規範！它是一家治理嚴謹的好公司，奈何由於我擔任董事長，竟被抹黑、誣衊至如此不堪？

最後，賴勁麟說，台灣綠能發展至今是許多人的共同努力，「成功不必在我，而失敗萬萬不能因我而起。」他認為綠能若是失敗，絕非經營者的失敗，而是社會大眾被認知作戰所蒙蔽，他提到這場認知作戰把停電和缺電勾連在一起、把台電虧損牽扯成是發展綠能造成，都只是為了達到「核能復辟」的自私目的。

「願我的去職，能夠真正為台灣的未來與綠能發展做出貢獻。」賴勁麟強調，他用辭職跟法律行動來反駁，他要告訴造謠者，「這不悲壯，因為我的初心不變且很莊嚴。」