台北市士林、北投立委選舉添變數，新黨台北市議員侯漢廷宣布以無黨籍身分投入選戰，欲避免「在野分裂」問題，卻讓國民黨立委參選人張斯綱直言，在野競爭只會保送民進黨，批侯自欺欺人。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，考量到選票會分散的問題，仍希望侯漢廷不登記，不過參選一事會讓藍營更加團結，未來將促使各組織與系統全力助選張斯綱。

黃呂錦茹表示，基於國民黨與新黨既有默契及擔心選票分散問題，她與黨籍議員都曾勸侯漢廷不參選，當時侯僅表示會考慮，沒想到今早就宣布參選，黨部仍希望侯漢廷不登記，也盼黨主席朱立倫可以處理此事，不讓彼此兩敗俱傷。

不過黃呂錦茹認為，侯漢廷宣布參選反讓藍營更加團結，並提升危機意識，黨部會更加努力輔選，也會使各組織、系統出全力幫助張斯綱。未來如何面對侯漢廷？她表示，國民黨仍以攻擊民進黨為主軸打選戰，並盡力爭取更多選民支持，不會採取故意攻擊侯漢廷的策略。

至於外傳侯漢廷可能獲得民眾黨及柯文哲支持，黃呂錦茹表示，有耳聞此事，如屬實，士林、北投立委選舉將變成國民黨、民眾黨及民進黨三腳督，雖然這樣的仗他們打過，但仍會審慎應對選舉。