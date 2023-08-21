台中旱溪夜市一間關東煮攤日前被遊客抱怨沒標價，點6樣蔬菜竟花掉400元。對此，一名網友回憶曾在通化夜市買關東煮，攤位也沒標價，於是給老闆100元隨便配，結果端上桌他看呆，只有幾塊白蘿蔔、三片筊白筍和湯，連其他網友也笑翻「最頂的蘿蔔筍片湯」。

原PO昨天在PTT發文，好多年前去通化夜市買關東煮，看過網路上分享是一間黑店，他到攤子前看也都沒標價，於是跟老闆說他只剩100元，幫他隨便挑就好，但老闆不願意「沒有人只挑100的，配不出來啦」，原PO則回，不然改去隔壁買雞排好了，也是花掉，老闆才答應幫他配，還問「你要不要湯，湯也要算」， 原PO回答好，最後他得到一碗湯，裡面大概3塊筊白筍，幾塊白蘿蔔，並說道「這家店現在也不在了」。

文章曝光後，網友紛紛留言，「應該賺夠，退休享福去了」、「高招，老闆遇到高手了」、「湯也要錢，真的盤」、「賺飽了改行當全職房東」、「花100元買蘿蔔湯」、「老闆這樣講，你還點得下去」。

還有網友大讚這招用在不標價的店家，可避免被當盤子，「配合現在的評分機制，這招其實不錯」、「100包含娛樂費」、「你贏了」；還有人問原PO「你是打定主意拿100測看看齁」，他回應「沒有標價格的店我都會喊100元、200元請老闆自己出，看戲滿爽的」。