大陸海關以檢驗到有害生物大洋臀紋粉蚧為由，今起暫停台灣芒果輸陸，對此，民進黨立委郭國文指出，這是中共一貫手法，過往芒果輸出不曾是問題，今年適逢總統大選年，中國大陸特別拿芒果當祭品，配合近日軍演，但中共做法絕對無法獲得台灣人民認同，只會引起更多農民反彈。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，暫停台灣芒果輸陸是從源頭上防範風險，為正常生物安全防範舉措，且台灣芒果不是第一例檢出大洋臀紋粉蚧，大陸也是以相同理由，從2021年3月1日起暫停台灣地區鳳梨的輸入，當時通報了28批次不合格的情況，其中8批是因大洋臀紋粉蚧，另有14批檢出菝葜黑圓盾蚧，6批是新菠蘿灰粉蚧。

對此，郭國文直指，禁止台灣農產品輸入是中共一貫手法，與去年禁止文旦作法如出一徹，過往芒果輸出不曾是問題，今年適逢總統大選年，中國大陸特別拿芒果當祭品，一邊軍演、一邊禁止芒果，「只要配合中國軍演就會有芒果或文旦被犧牲」，但中共做法絕對無法獲得台灣人民認同，只會引起更多農民反彈。