苗栗地檢署因應明年中央公職人員選舉，全力展開防制賄選、暴力介入影響選舉等各項蒐證及執行工作。苗栗地檢署21日在苗栗司法大廈大廳舉辦「我愛苗栗．不愛賄選」的反賄選影片放映茶會，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場與地檢署檢察長蔡宗熙共同宣導反賄選，以絕對的信心淨化選風，維護公平、公正的選舉環境。

今年地檢署以活潑有趣的方式宣導反賄選，錄製「檢察長’s反賄四連拍」，由4部單元劇組合而成的宣導短片，各為「首投族篇」、「社畜篇」、「阿輝伯篇」以及「二姐篇」。另由客家女兒林思伶以及江雯老師合作為苗栗譜寫「愛苗栗不愛賄選」主題歌，歌詞提到「我愛苗栗，不拿選票換鈔票，乾淨選舉做赢家」、「神聖票投賢能與清流，永保乾淨的家園」，希望鄉親做自己的主人，珍惜手中寶貴的一票。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、台灣高等檢察署台中檢查分署檢察長林錦村、苗栗地檢署檢察長蔡宗熙、政風處長李炳輝、苗栗縣警察局長莊勝雄等人，21日共同高呼口號「我愛苗栗、不愛賄選」，期待能號召更多鄉親、網友響應反賄選。

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙表示，去年苗栗地檢署在九合一選舉共起訴被告174人，有89人一審判決有罪，其中有51人判決有罪確定，罪重判有期徒刑3年8月，另地檢署對14人提起當選無效之訴，有11人一審判決當選無效，其中有7人已判決當選無效確定。

蔡宗熙補充，針對明年中央公職人員選舉，苗栗轄區檢警調廉移同仁早已做好周全準備，今年5月辦理第一次檢警調廉移選舉查察期前策略會議，本署轄區所有參與查察賄選工作的相關機關同仁，即已全力投入查察賄選及防制暴力、不法介入選舉之相關工作。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，選舉是民主的方式，但全民定不認同以不正當途徑當選，而每到選舉檢調全力啟動查賄工作，縣府單位也全力配合，希望以全民正視的民主機制選出賢與能，絕對要禁止賄選手段，而今天發布的影片、歌曲相當吸睛，朗朗上口，期待能維持苗栗的乾淨選風。

會中，檢察長蔡宗熙說，檢舉而查獲總統、副總統候選人賄選可獲得1500 萬元獎金、查獲立法委員候選人賄選可獲1000萬元獎金，查獲其他樁腳賄選可獲得 50萬元獎金。且法務部及最高檢察署正透過修法，未來檢舉而查獲境外勢力介入選舉可獲得2000萬元獎金、查獲選舉賭盤可獲得500萬元獎金。