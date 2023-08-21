高盛策略師周一出具報告指出，該華爾街大行已經將MSCI中國指數（MSCI China Index）全年每股盈餘成長預測從14%下修至11%，並將該指數12個月目標價從70點調降至67點，但與上周五收盤相比仍有13%的上漲空間。

報告指出，7月政治局會議後的歡欣氣氛如曇花一現，低迷不振的房地產市場及其對實體經濟和金融經濟可能造成的連鎖衝擊，是這次調整的主要原因。

這是高盛三個月內第二度調降對中國股市的看法。由於房地產危機加劇，以及影子銀行體系出現壓力升高的跡象，中國股市瀰漫著一股悲觀情緒。

為了提振市場信心，中國當局最近陸續推出一些零碎的措施。高盛經濟學家預測北京目前不會採取任何大規模激勵措施。

高盛策略師在報告中表示，因為估值不高且投資人持有部位較少，中國股市仍將受到支撐，但揮之不去的流動性疑慮與增長方面的利空消息將使上漲空間受到限制。增長壓力已經導致獲利預測再遭下修。

在這份最新的報告中，高盛策略師推薦可買進獲利能見度較高、具有較高獲利實現能力及受惠於人民幣貶值的族群與個股，並建議減持那些過度依賴金融或投資收入的公司。

周一MSCI中國指數下跌逾1%，與1月創下的高峰相比已經下跌23%。

高盛上次下修陸股展望是在6月，以企業獲利和人民幣匯率令人擔憂為由，將MSCI中國指數目標從80點下修至70點。