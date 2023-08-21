台南台鋼獵鷹21日宣布簽下上季效力PLG新竹攻城獅的鋒線搖擺人「澄爸」郭少傑，新賽季將改披獵鷹24號戰袍，替球隊調度增添了更多彈性空間。

現年33歲的郭少傑為素人球員出生，先後效力過SBL金酒、台銀及PLG富邦、攻城獅，也曾在2018入選中華隊，憑藉著勁爆體能與自律，不論擔任先發或替補角色，都有令人肯定的表現，也讓外界看見他持續燃燒心中的籃球魂。

郭少傑已加入團隊訓練近三周，他透露，很榮幸能成為獵鷹一份子，也設定目標能盡快融入球隊體系，以體能與防守著稱的他表示，「加入前就清楚獵鷹以進攻為主體，自己則需要強化持球、閱讀防守能力，進而讓進攻更有效率，同時也加強外線，穩定三分命中率，屆時把握每分每秒的上場機會全力表現。」

獵鷹總經理錢韋成表示，「少傑是獵鷹陣中少數素人球員，職涯中也曾經歷過傷勢低潮，靠著永不鬆懈的拚勁及敬業的職業態度，這很值得後輩學習，同時少傑的加入也可以讓球隊嘗試在鋒線群的輪替跟陣容搭配做更多變化。」