外送平台近年來改變台灣人的飲食習慣，不過台中市議員、2024立委參選人羅廷瑋指出，中央卻遲遲未有相關法律來管理外送業者，導致10多萬外送員的勞動權益保障問題備受爭議，他因此提出數項要點，承諾若有機會進入立法院，將推動專法確保外送員的工作環境。

羅廷瑋今（21）日在臉書表示，外送平台便利的服務，對台灣人的餐飲消費習慣產生了重大改變，至2022年底已有約14.5萬名外送員，但中央卻沒有相關法律來管理外送平台業者，讓外送員的勞動權益保障問題長期處於備受爭議的狀態。

「《勞基法》照顧不到的勞工孤兒！」羅廷瑋指出，為了照顧外送員，台中市政府早就制定「臺中市外送平台業者管理自治條例」，部分縣市政府也訂定相關規範，但自治條例仍無法全面性的照顧外送員權益，外送員們只能面臨不明確的勞動關係、長時間工作和薪資不透明等狀況上班。

羅廷瑋認為，中央應設立專法來保障外送員的工作環境，他也提出幾大建議，分別為一、確定勞動關係，保障勞動權益；二、設立工時與休息保障機制；三、建立透明公平的薪資機制；四、社會保險與福利保障；五、加強監管與處罰措施。

羅廷瑋說，作為過去站在第一線支持外送業者建立工會和維護工作權益的人，希望民眾可以給他力量，支持他進入立法院，「民進黨立法委員不願意為民做事，小羅將會取代他們來做。」