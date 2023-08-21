2023前6月淨手續費收入101.2億元，創歷年次高，其中財富管理淨手收44.4億元，年成長9.0%。玉山提供多元產品滿足高資產VIP財富增值、家族傳承、退休照顧需求，資產管理規模(AuM) 1億元以上顧客戶數及AuM均成長2成，並首創發行綠色結構型金融債券，提供高資產顧客差異化的投資標的，募集量為財管2.0結構型金融債第一名。玉山持續將數位科技融入銀行本業，自主開發GRACE資產配置服務系統，協助理財專員掌握顧客動態投資組合的品質，並快速產製客製化資產配置建議書，提升顧客滿意度。

信用卡淨手收33.8億元年成長13.0%，連4季雙位數成長，受惠海外旅遊簽帳大幅成長8成，以及信用卡繳納所得稅款，簽帳金額成長33.6%排名市場前三。玉山攜手星宇航空發行「玉山星宇航空聯名卡」後，再推出九州熊本縣獨家授權的「玉山熊本熊信用卡」，積極經營旅遊消費商機。

2023年台灣製造業及出口受全球終端需求減少影響，整體放款成長略減緩，玉山上半年放款餘額年成長4.8%，企業放款餘額年成長4.7%；總存款餘額年成長5.9%。玉山攜手企業進行低碳轉型，積極與企業做ESG議合並協助訂定目標，永續連結貸款(ESG linked loan)餘額年成長81.3%，整體永續授信餘額佔整體法金放款35.1%。在升息環境中，玉山展現良好的風險管理能力，第2季底逾期放款比率(NPL)為0.17%，備抵呆帳覆蓋率690.6%，維持優良資產品質。

玉山海外經營有成，在10個國家地區擁有31個營運據點，上半年海外分子行獲利年成長122.8%，貢獻銀行33.2%獲利，海外分行獲利排名國銀第2。玉山福岡分行上月甫開業，是第一家在九州設立分行的台資銀行。九州是日本半導體、汽車產業及中小企業聚落重鎮，許多台資供應鏈在九州設立營運據點，福岡分行掌握在地特色業務及再生能源商機，深耕台日跨境客群，與東京分行發揮1+1>2優勢，擴大東北亞的經營腹地。