根據規劃，花旗有意將旗下機構客戶事業（Institutional Clients Group，ICG）一分為三，拆成投資與企業銀行部門、全球市場部門以及交易服務部門。花旗對此消息表示不予置評。

ICG提供機構投資者與政府單位金融服務，是該銀行最大部分之一。第二季ICG貢獻占該銀行194億美元營收的逾半。

據悉，分拆後的事業各由現任主管領軍，未來直接向佛雷瑟匯報。路透日前取得的內部備忘錄顯示，ICG事業執行長伊巴拉（Paco Ybarra）將於明年第一季離職。