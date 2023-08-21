台中市立圖書館及分館將舉辦祖父母節系列活動，邀請祖孫一起來玩。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

今年8月27日是祖父母節，台中市文化局長陳佳君今天表示，台中市立圖書館總圖、分館及葫蘆墩文化中心、屯區藝文中心等館場舉辦系列慶祝活動為期近月，安排益智、3C及生態DIY、闖關及童玩製作等祖孫同樂活動，觀迎阿公阿嬤帶孫子一起來玩。

每年8月份的第4個周日為「祖父母節」，陳佳君表示，台中市近年陸續新建及優化圖書館舍空間，提供全齡化閱讀空間。為迎接祖父母節，中市圖總館串聯11間分館及葫蘆墩、屯區藝文中心將自8月12日起至9月16日規畫系列慶祝活動。

祖孫共學活動包括中市圖總館將推出「祖孫魔術體驗SHOW」，以魔術表演引領祖孫們相互學習；大里分館「台語俚語大挑戰」讓阿公阿嬤教孫子學習台語俚語；西區分館則推出「阿公阿嬤囡仔王－過關落台語」，透過有趣的台語遊戲關卡，考驗祖孫默契。

數位手機及AI活動有北區分館規畫「祖孫一機在手樂闖關」，介紹智慧型手機功能，並體驗數位解謎和傳統桌遊；精武分館將分享機APP製作短影片技巧；新社分館則透過臉書分享AI繪圖、AI小遊戲的教學應用影片，讓長輩也跟上時代學AI。

在DIY及遊戲部分，興安分館「趣味編織DIY」有編織教學草蜢、螞蟻等小昆蟲；大肚分館和瑞井分館推出馬賽克杯墊教學；龍井山頂分館、西屯分館和溪西分館則有趣味闖關遊戲，促進祖孫情感交流。

此外，中市葫蘆墩文化中心8月份周末安排生態DIY及闖關遊戲； 8月27日「毛線球鑰匙圈DIY」及9月2日「民俗童玩竹蜻蜓製作」，讓阿公阿嬤重溫古早味的童玩記憶；屯區藝文中心有漫響室內樂團演出的《愛哭公主》親子繪本音樂會活動。