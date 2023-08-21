去年10月因為垂直吊索斷裂而封閉的基隆市暖暖區碇內吊橋，迄今封閉已經9個月，當地民眾對市府久久未動工進行維修相當不能諒解。基隆市政府工務處表示，歷經三次流標後，碇內吊橋的修復工程終於在日前完成決標，最快將在明年2月完工。

基隆市暖暖區的碇內吊橋跨越基隆河，上游連結新北市瑞芳區四腳亭、下游可以透過今年4月剛落成啟用的暖暖自行車道，串聯到汐止。長度約莫100公尺，2009年11月落成，迄今橋齡僅14年。

去年10月，有民眾發現碇內吊橋其中一條垂直吊索斷裂，市府當機立斷先封閉吊橋，並請專業技師評估，發現除斷裂的吊索外，還有底部鏽蝕等問題，認定該吊橋有立即危險性，自去年10月迄今，一直處於封閉狀態，並由市府辦理整修規畫及維修作業發包。

原本預估將於今年3月上網招標，進行碇內吊橋的吊索全面換裝，並將底部鏽蝕的鋼梁抽換，總預算438萬元，不料陸續流標了3次。今年基隆市議員林旻勳及陳冠羽，都在議會提出質詢，要求市府工務處重新檢討相關招標文件。

基隆市工務處表示，經過工務處重新檢討後，碇內吊橋維修工程終於8月15日完成決標，若一切順利，工程將於今年9月開工，工期約為150個日曆天，預計明年2月底完工。市府表示，將請廠商在兼顧工程品質的前提下，加速工程進行，以期盡早讓民眾開放通行。

基隆市工務處表示，目前基隆市內一共有196座車行橋及35座人行橋梁，每年都會分成A、B兩組編列預算進行橋梁安全檢測，其中部分重要橋梁，如實踐橋、千祥橋、暖江橋等，則是每年都會進行檢測。今年基隆市橋梁整修經費約為新台幣3200餘萬元。