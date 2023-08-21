然而計畫的相關官員說，與歐盟、美國、中國的規模相比，英國的1億英鎊投資規模太低了。

英國官員一直在與輝達等公司洽談，為國家級的AI研究資源採購設備。此亦為首相蘇納克(Rishi Sunak)的推進AI雄心之一。據報導，英國政府正對輝達訂購5000多個圖形處理晶片(GPU)。GPU也稱為顯示卡，對晶片處理能力至關重要，特別是對AI模型的複雜動作處理上。然而英國在全球半導體銷售的市占僅為0.5%，人們擔心政府投資不足，可能讓英國在AI晶片技術的競爭中處於劣勢。

今年三月公布的一份政府評估報告，批評英國缺乏「專屬於AI的電腦資源」，研究人員只擁有低於1000個輝達的高階晶片。該報告建議，至少要擁有3000個「頂級規格」的GPU。

英國財長在三月撥出了9億英鎊，將之用於電腦資源，但是其中大部分將支用於購買一台傳統的超大規模的超級電腦。

目前還不清楚英國正在商談購買何種GPU晶片。

今年秋天，英國將舉辦一場人工智慧會議，為避免對人類生存造成威脅，制定共同的技術標準。官員們可能會施壓，在會後要求提供更多的資金。