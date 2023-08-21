新竹縣中小學校長會議有140名校長參加，期待1透過會議，讓新竹縣教育在新學期「準備好了」，展開下一個起跑點。（羅浚濱攝）

新竹縣112學年度中小學校長會議21日在興隆國小舉行，縣長楊文科頒獎表揚推動特殊教育、教保、健康及體育等表現傑出的學校，勉勵校長們必須要勇於承擔、創新推動及有智慧的領導，讓家長都能放心孩子在學受教，相信新竹縣的教育一定能夠一天比一天好。

楊文科表示，新竹縣推動教育預算，從109年到112年成長了44％，金額高達50億餘元，縣政預算可說一半都投入到教育中，這是縣府重視教育最好的證明。

楊文科提到近期媒體民調顯示，「聰明營養午餐」施政滿意度高達91.5％，「運動場館設施」滿意度88.4％，校舍興建也得到81.5％高支持度，可見新竹縣教育方面的推動獲得縣民支持。

教育局長楊郡慈表示，中小學校長會議是學校互相交流的最好機會與平台，可以表達學校的需求、學校願景凝聚及校事相關法規的精進等，期待140校長透過會議，讓新竹縣的教育在接下來的新學期「準備好了」，展開下一個起跑點。

楊文科頒獎表揚表現傑出的學校，特殊教育評鑑獲得肯定的有，芎林、竹東、新埔、新豐、自強、忠孝、成功、二重、員東、仁愛及橫山等11所國中。

獲頒推動健康促進績優學校的有，六家高中、東興、清水、鳳岡、錦屏、新港及二重等6所國小。竹中國小附設幼兒園獲頒優良教保服務機構，芎林國中則獲頒全體育班績效優良學校。

另外，會中也由楊郡慈頒發退休校長張華堂、黃增新、詹培莉、黃國寶、呂紹澄、古富禎、范揚焄、羅賜欽、何明星等9位聘任督學聘書，期盼聘任督學能以專業的素養，協助新竹縣國中小教育的永續發展。