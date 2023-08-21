行政院為落實節約用電，訂定相關管考規範，歷年分組列管各部會節約用電評比，監察院今指出，國防部2019年至2021年節電績優指標的評核結果，均為倒數3名內，實支電費更年年攀升，未落實滾動檢討契約容量和功因效率管理，促請行政院督促檢討改進。

外交及國防委員會推派監察委員趙永清、林文程、葉宜津共同調查國軍節約用電案，監委指出，國防部雖未列為執行不佳單位，但實支電費逐年攀升，2019年至2021年間分別支出27億餘元、29億餘元、30億餘元。

國防部陸軍北區專長訓練中心、陸軍專科學校、陸軍部隊訓練南區聯合測考中心、國防部最高軍事法院檢察署等486筆資料顯示，單位未依據節約用電作業規定，落實定期檢討契約容量，契約容量不是過低就是過高，其中陸軍北區專長訓練中心超約次數高達12次，被台電加收非約定基本電費831萬餘元。

此外，國防大學政治作戰學院等6個單位也超約加計非約定基本電費達120萬元以上，甚至海軍艦隊指揮部等單位未用電，仍每月支付基本電費，顯示國防部部分單位未合理管理契約容量，另海軍陸戰隊學校、海軍左營後勤支援指揮部等201筆電號，2021年各月份用電設備用電功率因數不及80％，被台電加計電費，合計87萬餘元。

監委指出，國防部在節電管制會議未能發揮積極管控功能，又未落實定期檢核契約容量的合理性，也沒有定期盤點功率因數低於80％原因，按月檢查相關電費單上功率因數及現場電力設備使用狀況，造成電費增加。

監委表示，行政院歷年公布有關節約用電的計畫、辦法、考評與措施參考等作為，雖然節電目標有逐年改善，但未要求個別單位檢討落實節電方法，也未協調經濟部、台電等加強輔導節電評比欠佳的機關，因此智慧節能作為仍有改善空間。

監委說，國防部列管節電評比18個機關，但中正國防幹部預備學校等5處長年未主動尋求經濟部協助，開設節能輔導或參與研討會或培訓，而經濟部開辦的節能培訓班也僧多粥少，對亟待加強講習或輔導的公部門，未優先保留參訓資格，國防部、經濟部應檢討改進。

另外，2018年至2021年間國防部所屬辦理用電設備工程採購案時，承辦人員對電業法職能不足，未藉由能源局「合格電器承裝檢驗維護業資料查詢系統」查詢合格電器承裝業者，遲未送處涉嫌違規經營電器承裝業務的業者，確有不周，國防部雖已檢討強化措施，但仍應盡速同意自主建置智慧電表（含能源管理系統），掌握電器使用狀況，提升能源使用效率。