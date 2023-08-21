張庭與林瑞陽經營的美妝保養品牌「TST庭秘密」，2021年遭大陸以涉嫌不當傳銷調查，遭法院凍結6億人民幣（約26億台幣）資產，公司名下96戶房產也遭查封，如今傳出夫妻重新出發，本月在上海成立餐飲管理公司，註冊資本為1400萬人民幣（約6千萬元台幣），由林吉榮（林瑞陽本名）擔任董事。

張庭、林瑞陽近年把事業重心轉往大陸經營電商和房地產，夫妻經營的美妝保養品牌「TST庭秘密」，2021年遭大陸當局以涉嫌不當傳銷調查，遭法院凍結6億人民幣（約26億台幣）資產，公司名下96戶房產也遭查封。張庭、林瑞陽為此沉寂一段時間，今傳出夫妻悄悄在上海成立加減乘除餐飲管理有限公司，註冊資本1400萬人民幣，經營範圍含餐飲管理、食品添加劑銷售、酒類經營等，公司以顧海燕為法定代表人，林吉榮（林瑞陽本名）擔任董事。

根據股權穿透圖顯示，該公司由上海庭林企業管理有限公司和上海雲合雲想咨詢策劃有限公司共同持股，而「上海庭林」由上海庭然科技發展有限公司和上海達爾威實業有限公司共同持股，「庭然科技」是張淑琴（張庭本名）的公司，達爾威實業為張庭夫婦經營的公司。

張庭、林瑞陽重新出發，消息曝光引發網熱議，截至發稿前，微博還以「張庭夫婦成立餐飲公司」登上熱搜榜，可見話題超夯。