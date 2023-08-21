圖為NCC前專委喬建中等5人引發12天森林大火，南投地檢署來回走60公里到現場勘查，拍下災後營火堆樣貌。（南投地檢署提供／黃國峰南投傳真）

玉山事業區第52林班5月16日發生森林火災，直到5月24日仍有2處火煙，森林護管員前往處理殘火。（嘉義林管處提供）

國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中，2021年經玉山國家公園杜鵑營地，任令隊員違法就地砍伐、取柴及生火，釀成重大森林火災，近80公頃林地遭焚毀，後依《違反森林法》起訴。南投地法7日宣判、21日發布新聞稿，指喬建中等5人違反《森林法》，竊取森林主產物部分判刑6月，失火燒毀森林部分判刑2月至6月，未來面臨2.8億多元民事求償官司。

國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中與朱俊銘、吳惠娟、彭淯汝、鍾明志2021年5月15日抵達杜鵑營地，杜鵑營地禁止生火，但率團領隊的喬建中未阻止，鋸木頭、撿樹枝及枯劍竹木等生火，眾人休息前有朝火堆倒水，未確認火堆是否完全熄滅，造成營火火勢延燒玉山箭竹、松針及林木，失火燒毀國家森林，相關人員費時12天、5月27日才控制火勢，燒毀80公頃林地遭提告。

南投地院指出，喬建中等5人否認竊取森林主產物，然證據證實他們皆有鋸木頭、撿樹枝等丟入火堆之行徑，因此有竊取犯意；僅喬建中坦承失火燒毀森林，其餘4人否認，不過鍾明志生火，其他4人協助，5人就營火有監督之責，入睡前均未確定營火熄滅分別入睡釀災，因此均有失火燒毀森林犯行。

喬建中僅承認失火燒毀森林之舉，否認竊取林忠產物。喬聲稱，當天生火的人不是他，且在森林中生火是行政罰，他是因造成森林火災遭刑事起訴須負責刑事責任，但他並無理由擔負他人之行政責任，況且根據檢方起訴其內容，很多與實際狀況不符合，屬推測之詞。

喬建中當時也進一步說明，火災後他如實向消防隊報案，並無掩蓋案情的動機與行為。監察院代表認為，喬身為領隊，但與隊員針對生火的地點及原則，說法卻反覆不一。

南投地院經審理，認定喬建中等人未確實遵守杜鵑營地禁止生營火規定，也未顧及四周地質環境。另，法官認為喬建中身為領隊並未制止生火，凌晨發現部分失火卻自行撲救，期間也未叫醒其他人一起滅火或通報消防局，導致錯失滅火最佳時機，後又自以為火已熄滅、返回天幕休息，最後釀成森林大火。

全案宣判，竊取森林主產物部分，喬建中等5人均判刑6月，併科罰金60萬元；失火燒毀森林部分，喬建中、鍾明志各判刑6月，朱俊銘判刑4月，吳惠娟判刑3月，彭淯汝判刑2月，均得易科罰金。有關農業部林業署向喬建中等人求償2.88億元部分，移送本院民事庭審理。

玉山國家公園80公頃森林遭火吻一周後，焦土上的林木枯黃一片，是否受火災影響枯死？玉管處嚴密監控中。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山國家公園副處長邦卡兒對此表示，喬建中等5人燒毀森林，該片林地在火災後一周，土地成焦土，樹林變得枯黃，目前嚴密監控中，已依規定將喬建中等人停權3年禁止入山，呼籲山友遵守無痕山林等相關規範，用火須特別小心，提醒民眾一起愛護、守護美麗的森林。