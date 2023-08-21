「還路於民」大遊行昨（21）日在北市凱達格蘭大道舉行，民進黨總統參選人賴清德不僅出席遊行，並承諾會改善交通。對此，同黨台北市第七選區（松山、信義）立委參選人許淑華表示，賴清德與民進黨各黨公職們出席遊行，並且許下了承諾，代表大家會用積極的方式面對與承擔，她也呼籲，各政黨領袖應放下歧見、共同面對此問題。

賴清德昨在臉書發文提到，會落實日前行政院所通過的《道路交通基本法》，本著道安、監理還有交通，以及執法四個面向，全面改善道路的交通安全。而對於民團發起的台灣行人路權宣言，賴清德也表示會支持，「預計在 2030 年將死亡率降低 50 ％，2040 年結合社會各界的力量，達到零死亡的目標」，他最後更指出，民主進步四個字，就是要「回應民意，持續改進」。

「承諾是一種責任，也是行動的開始！」許淑華今在臉書發文表示，賴清德帶領黨公職們共同出席遊行、一起許下承諾，這代表大家會用積極的方式面對與承擔。此外，許淑華也呼籲，各政黨領袖應放下歧見、共同面對這個問題。