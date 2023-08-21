民進黨立委范雲上午陪同4名台大校園性騷擾被害人舉行記者會，受害者控訴已婚女舍監偷拍睡覺、耳邊吹氣，另有教授熊抱、觸摸學生胸臀，教評會卻僅停聘1年；范雲批評，台大為享有最多國家資源的高教龍頭，卻以低標面對性平，並指出校方有違反性別平等教育法、事件處理不及格、無視性平教育法三大缺失，侵害學生受教權。

范雲上午與4位台大校園性騷擾被害人召開「台大性騷受害學生站出來！抗議校方成加害結構一環！」記者會，台大學生會、研究生協會、女研社等12位台大學生自治組織幹部及2位台大教授，一同聲援被害人，抗議校方成加害結構一環。

A同學表示，自己擔任學生宿舍幹部時曾受到已婚女輔導員性騷擾，在他睡覺時偷拍、摸臉、耳旁吹氣，即便向校外申訴跟蹤騷擾成立，警察局也核發書面告誡，但校內性平調查、申復，卻都判定不成立，且未在第一時間提供保護措施，台大性平會主委、校長陳文章竟致電其指導教授，稱「事情鬧大對老師也不好」。

受害同學B、C則遭同一位教授性騷擾，該教授以「美式風格」自居，時常講黃色笑話、擁抱同學。Ｃ同學長達一年遭其揉胸、揉臀、熊抱、逼問「愛不愛老師」。二位同學都指出，原以為向學校提出申訴會得到正義，沒想到台大校方卻讓他們更失望。整起事件，台大校方對學生消極冷漠，對加害的教師卻是積極主動的保護。

范雲說明，在B、Ｃ案件中，高達5位被害人性騷擾成立、受害時間前後至少5年，且具指導、權勢關係等，台大性平會報告卻做出「未達情節重大」的認定，當程序走到教評會，對加害教師的懲處從停聘三年又縮減至一年，標準一路下滑，令外界質疑，台大校方師師相護、保護狼師。

受害的D同學並非台大學生，2017年時因論文主題沒有校內教授能指導，因此才找台大教授擔任共同指導教授，但該名教授屢次表示「台灣處女特別多」，還提到曾在一門課跟「3位學生上床」，還曾在工作期間被要求前往教授住處拿文件，卻被壓在牆上遭到教授上下其手。

范雲分析，受害學生連在宿舍都無法好好睡覺，還要面對校長打給指導教授帶來的壓力，心生恐懼、愧疚；而研究生被指導教授性騷擾，還得自己力爭，才能更換指導教授；還有研究生因行為人報復，不得不更換題目、重寫論文，導致延畢。而僅僅停聘一年的懲處，也讓還在校的學生得面對停聘回來的老師，是對學生受教權的侵害。

她最後與受害學生、台大教師及台大學生自治組織幹部、性別平等教育協會，共同提出四大訴求，要求台大立即改善。一、台大不該違法，侵害受害學生權益，二、台大不該藐視性平專業，縱容性騷文化，三、台大不該成為加害一環，教評會不應師師相護、縱容狼師，四、教育部針對台大違法情事，應立即開罰。

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