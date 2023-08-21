海軍現行使用的第6號浮塢有70餘年歷史，承載量已無法滿足軍艦塢修需求，經多年設計規畫及8次流標後，國防部今（21）日正式公告「浮塢新建」案評選結果，由台船公司得標，全案總金額8億6005萬5000元，力拚2026年底完成交塢。

台船指出，新浮塢長126公尺、寬36公尺，未來可執行3800公噸排水量以下的艦艇塢修作業，支援艦艇修造工作，達成艦艇妥善率及各項後勤支援，為海軍注入新血。

台船強調，台船身為國內唯一有浮塢建造經驗船廠，近年更建造過與浮塢原理相近、載重量達2萬3000公噸駁船，以及最大下潛吃水可達28.8公尺的6萬5000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪，建造經驗豐富。

此外，為因應工業 4.0智慧化趨勢，台船早已預做準備，研發出裝載計算軟體和自動調水系統並取得認證，且已應用於多艘船舶，廣受好評。

台船提到，以往壓浮載計算過程繁瑣且容易出錯的人工計算，藉由此軟體和系統即可輕鬆完成，提升服勤效率及便利性，並減輕人員營運與操作負荷，可為海軍浮塢提供更優質的操作性能。

台船表示，近年來台船公司持續多角化，在轉型跨足石化工業基礎建設的同時，仍將全力支持政府政策，同時兼顧國家使命及股東權益。