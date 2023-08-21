越南籍武姓男移工19日在嘉義縣大林鎮明華里的肉品加工廠作業時，見一輛堆高機放在斜坡上未熄火，好意要關閉電源，沒想到堆高機這時突往下滑行，武男急得跳車，並用肉身試圖阻推高機，結果反遭堆高機和建築物鐵柱夾擠，經緊急送醫搶救，因腹腔嚴重內出血不治。

嘉義縣消防局19日上午9點29分獲報，指大林鎮明華里中正路1處工廠工人創傷需救護，救護車到場發現1名男性工人因不明原因受傷，但意識清楚、對聲音有反應，工人送醫急救卻在當天上午11點27分宣告不治。

檢警經過調查，還原事發過程，表示當時武男與其他同鄉移工在廠內作業，發現工人把堆高機暫停在廠內1處斜坡上，拉手剎車後就下車搬運貨物，武男好心要幫忙把堆高機電源關掉，上車沒多久堆高機卻開始往下滑，武男情急之下竟跳下車，徒手以肉身擋堆高機，結果被堆高機與建築物鐵柱夾擠而倒地。

檢警昨會同法醫相驗，研判武姓移工因堆高機擠壓，雙側肺挫傷合併有氣血胸，肝臟撕裂傷合併腹腔內出血。