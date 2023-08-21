女媧創造表示，此輪資金挹注除將用於發展跨領域服務型機器人應用外，也將積極拓展全球業務版圖並擴大招募團隊，延攬海外拓展業務、AI研發工程師、SLAM、軟體研發工程師、SRE、前後端研發工程師、產品維修工程師等，持續強化營運動能。

女媧創造曾以旗下Kebbi教育機器人創下千萬群眾募資紀錄，讓海內外逾千所學校導入作為輔助教材，成立不到5年便創下年營收破億佳績。女媧創造近年積極拓展產品線，從教育機器人拓展至「跨領域」服務型機器人及「智慧製造」工業機器人。

同時，女媧創造也推出AI機器人即服務（RaaS）解決方案，強化軟硬整合技術優勢，接續插旗日本、韓國、北美、中國大陸、香港、東南亞與中亞地區等數國，逐步擴張以國際市場為主軸的營運商業模式，實踐跨地域、領域的重大里程碑。

根據日商環球（GII）產業調查報告指出，2028年全球RaaS市場規模估達431.6億美元，在生成式人工智慧（AI）掀起的數位革命浪潮下，機器人服務雖非新題材，但當AI被更廣泛開發與應用後，重複性高的工作將可被AI機器人取代。

女媧創造看準市場長年面臨人力短缺「既有自動化體驗不佳」痛點，於上半年推出名為「NUWA Roflow」互動編輯平台，實現低門檻No-Code開發，更整合Azure Open AI新增Kebbi GPTAI加值服務，使機器人產品擁有更豐富個性與智慧化互動體驗。

女媧創造創辦人暨執行長郭柳宗分享，公司將機器人看作職員的延伸，提出RaaS機器人即服務概念，從硬體、軟體、AI三層面賦予服務機器人卓越實用性，能應對各種需求情境，不僅能緩解產業缺工問題，還能做到服務品質再升級，讓企業及商家的人力資源發揮更大價值。

女媧創造指出，公司的AI機器人產品，除了創立之初用於教學輔助與互動陪伴外，近年觀察到醫療健康、餐飲商家與智慧製造等產業均存在巨大潛在需求，因此攜手各領域領導品牌，將服務型AI機器人嵌入不同應用場景，進行半客製化設計量產。

女媧創造表示，目前在海外數個國家已有成功實例，如在韓國市場攜手高齡照護服務企業，透過AI機器人滿足受照護者的陪伴需求外，搭載於機器人上的物聯網（IoT）設備，也能感應監控人體各項健康數值，做為遠距醫療服務載體。

此外，女媧創造在日本市場也成功應用於運輸物流業，在車隊司機出勤前透過AI機器人與設備上的血壓計、溫度計進行身體數值檢測，當有異常狀態時可即時通報車隊，並結合駕駛執照掃描與人臉識別為自動打卡系統，能有效幫助車隊降低人力成本及優化營運效率。