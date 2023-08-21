中國大陸幾家大型基金業者中，易方達基金與華夏基金，各自都承諾要投入5000萬人民幣，約680萬美元，來表達自己對陸股長線有信心。國泰君安證券的資產管理部門，更是宣示要拿出2億人民幣，就原則上來說，將與投資人共同承擔市場風險。

18日，陸股證券監管機構再次表明要振興股市，隨後就見買單挹注。雖然中國大陸政府想到一些方式避免陸股再跌跌不休，像是要求部分基金不要再拋售持股，並鼓勵買入以科技類股為主，有中國版那斯達克之稱的科創板。

不過，陸股還是繼續下修，滬深300指數21日下跌1.44%，過去六個月的跌幅約在一成。同時，在香港交易的國企指數也一度大跌1.9%，恆生指數更是已被宣告進入熊市整理階段。藉由香港市場出脫陸股的外國基金，已連續11個交易日賣超大於買超，且創最長紀錄。

彭博社認為，共同基金調節持股很正常，在2022年初以及2020年新冠疫情時期也很常見。但這次幾間大型的基金公司聯合進場，拉抬效果應該有限，除了金額不大外，因市場缺乏信心，催化劑的效應可能無法撐太久。

大陸證監機關18日釋出一些利多活絡陸股，包括大幅度減少股票交易手續費，且要研究延長交易時間。不過，證券類股並沒受到激勵，反而跌得更兇。交易員認為，應該要從基本面著手，而不是只有政策性的利多。