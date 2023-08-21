大里仁愛醫院一般外科醫師巫奕儒指出，疝氣以手術為必要的治療方式，可分為傳統手術、微創內視鏡手術及達文西手術，各有好處。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

65歲賴先生退休愛健行，近日罹患腹股溝疝氣，常常覺得右下腹腫脹、疼痛，採微創內視鏡全腹膜外併置放自黏式網膜手術，術後3天後已能在公園散步，1星期後重返溪頭健行；醫師表示，疝氣仍以手術治療為主，分3種方式，民眾可和醫師討論最合適的方式。

大里仁愛醫院一般外科醫師巫奕儒說，「疝氣」又俗稱「脫腸」，是人體腹壁的肌肉及筋膜受傷、老化、先天性缺陷致薄弱或缺損向外凸出，最常發生部位在鼠蹊部上方、肚臍、腹部等。發生因素為先天遺傳居多，此外年長者、嬰幼兒、男性、慢性咳嗽或便秘、長期搬運重物或劇烈運動等族群也容易發生疝氣。

巫奕儒指出，疝氣以手術為必要的治療方式，可分為傳統手術、微創內視鏡手術及達文西手術。以鼠蹊疝氣為例，傳統開刀於鼠蹊患側切約4至8公分長刀口，依病人狀況可選局部、半身、或全身麻醉，並以無張力的網膜修補最被接受，且復發率低，不過術後疼痛較明顯，常需休養1周才能返回工作崗位。

微創內視鏡手術則於腹壁做3個約0.5至1公分小洞或集中於肚臍一個洞，分為全腹膜外（TEP）或經腹腔再腹膜外（TAPP）修補，其中TEP沒有腹腔內沾黏問題，且手術時間較短約30至40分鐘，但兩者術後恢復都快，約3天即可返工作崗位。另，達文西機器手臂手術唯一差別則是需額外花至少10萬的開機費用。

巫奕儒補充，若患者心肺功能不佳不適合全身麻醉，或是下腹部開過刀可能有沾黏問題，都建議採傳統手術。依據患者不同狀況，包括心肺功能、有無其他合併症，或需其他手術同時處理等等皆需和醫師討論較合適的手術方式。

他也提醒，疝氣雖是小病症，但長期不處理，輕則影響日常活動，重則因疝氣引起腸壞死造成敗血症，不可輕忽。