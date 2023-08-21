「登山女神」曾格爾疑似與人夫陳坤保私約泡湯，遭陳妻岳啟儒在士林地院提告求償200萬元，岳啟儒日前委託律師向台北地檢署遞狀控告曾格爾和父親曾國樑涉犯偽造文書、妨害名譽、偽證及非法利用個人資料等4罪，台北地檢署今傳訊曾格爾和父親出庭。檢方訊後請回2人，曾父還說今天是曾格爾生日。

曾格爾訊後，向媒體表示：「謝謝，不要佔用媒體社會資源」，父親曾國樑則說：「今天是她的(曾格爾)的生日，沒事啦，謝謝大家關心」

據了解，公關女強人岳啟儒到士林地院提出民事求償200萬元。士院審理時，曾父受訪稱：「我不願我女兒被千夫所指」，「(陳坤保)說要贊助170萬，結果根本沒有，所以告他詐欺，還利用媒體霸凌！」

岳啟儒及仲誼公司今年4月委任吳彥鋒律師到台北地檢署遞狀，針對被告曾格爾、曾國良等人所涉及7項犯罪事實，與該等犯罪事實所涉偽造文書、妨害名譽、偽證及非法利用個人資料等4項罪名。