南區國稅局為方便民眾使用上述線上服務，除了在復查決定書及行政處分函內載明線上聲明訴願之連結路徑及QR-Code，也在該局網站行政救濟專區（首頁／主題專區／稅務專區／稅務行政項下）及QR-Code專區（首頁／主題專區／數位專區／QR-Code & APP專區項下）設置「線上聲明訴願」超連結項目，提供多元服務管道，供民眾運用。

南區國稅局特別提醒，民眾如不服稅捐稽徵機關的復查決定或非核定稅捐的行政處分，應於收到復查決定書或行政處分函的次日起30日內，向原處分稅捐稽徵機關或財政部提起訴願。

南區國稅局指出，訴願為要式行為，依訴願法規定，必須以「訴願書」載明法定事項，並由訴願人簽名或蓋章，因此「線上聲明訴願」僅有表示不服行政處分的效果，民眾務必於「線上聲明訴願」的隔日起算30日內，向財政部補送親自簽名或蓋章的紙本訴願書（如有委託代理人並需檢附委託書正本），並檢附原行政處分書影本及相關證據等資料，否則聲明訴願的案件將會因屆期未補送訴願書，而受「訴願不受理」的決定，請民眾務必留意，以免影響自身權益。