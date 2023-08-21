中元節將屆，台北市衛生局抽驗超市、大賣場、傳統市場及中元節祭祀食品販售店30件產品，發現2件不符規定，包含士林區「益成蔬果行」芒果檢出超標殺蟲劑、中山市場第28號攤位「中山手工麻糬」草仔粿含有超標防腐劑，已要求業者下架違規產品，並移請當地衛生局處理，違者依法可分別處6萬元以上、2億元以下，以及3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局今年抽驗30件產品，包含素三牲、糕粿、臘肉類、泡麵、罐頭及水果各5件，抽驗食品內12項防腐劑、11項抗氧化劑、13項甜味劑、殺菌劑過氧化氫、保色劑亞硝酸鹽及411項多重殘留農藥等。

根據不合格名冊，益成蔬果行販售的芒果被檢出0.23ppm殺蟲劑陶斯松，已超過農藥殘留容許標準量；中山市場第28號攤位中山手工麻糬的草仔粿，檢出1.3 g／kg防腐劑己二烯酸，超過標準值1g／kg。

衛生局食品藥物科長陳怡婷解釋，陶斯松別名毒絲本，是一種有機磷殺蟲劑，也是農業部核准使用於特定農作物的農藥，但殘留量應在o.o1ppm以內。己二烯酸又名山梨酸，是延長食品保存期常用的食品添加物，可防止黴菌或酵母菌滋生，高劑量攝入會對口腔和消化道產生刺激及灼燒感，也可能造成腹部疼痛、噁心、嘔吐，長期過量使用恐損害肝、腎及食慾變差。

陳怡婷指出，已通知販售商立即下架違規產品，芒果及草仔粿來源廠商分別在台南市及桃園市，已移請2市衛生局調查、釐清違規單位，如製造者或食品負責廠商讓農藥殘留量超標，可依違反《食品安全衛生管理法》處分6萬至2億元以下罰鍰；食品防腐劑超標，則依《食品安全衛生管理法》處分廠商3萬至300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品業者批發、零售或供攤販使用生鮮產品，儘可能冷藏保存在7度C以下，放在常溫不可超過3小時，並採「先進先出」原則，以維持產品的品質，也提醒民眾選購時，應選購適當儲存、具有完整標示的中元節食品。