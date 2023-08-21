高姓修車廠廠長在修車過程中被車壓傷夾困在車與牆間，警消獲報前往救援，右腳踝有開放性骨折意識清醒，消防人員使用電動撐開器協助脫困救出，送往北市新光醫院急救。（圖／民眾提供）

今天（21）日下午1時許新北市蘆洲發生一起意外，1名60歲高姓修車廠廠長在修車過程中被車壓傷夾困在車與牆間，警消獲報前往救援，右腳踝有開放性骨折意識清醒，消防人員使用電動撐開器協助脫困救出，送往北市新光醫院急救

第三大隊長陳志德表示，高危險工作場所作業時，務必有完整的保護裝備及措施，必要時切勿單人操作，要以兩人以上為單位作業，確保危險不慎發生時能立即發現、立即求救119協助。