民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟請辭雲豹能源董事長一事，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯質疑，賴勁麟曾大力推動服貿前進中國大陸，但他的女兒賴品妤同時反服貿。徐巧芯痛批，賴勁麟對此未回應，而「綠能你不能」的雙重標準，讓人覺得噁心至極。

民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟今（21）日下午於臉書表示，已向雲豹能源董事會提出將辭去董事長及所有子公司職務。

賴勁麟並發表四點聲明指出，第一，任何指控都要有證據，毫無根據的荒謬抹黑，他及雲豹能源必定會採取法律行動。第二，堅定反核是一生職志。第三，為守護台灣未來推動綠能。第四，雲豹能源是遵守證交法令的上市公司，從未用過任何特權，或做任何犯法的事。

對此，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯在臉書質疑，賴勁麟2012年擔任社團法人台灣服務業發展協會董事長期間，大力推動服貿前進中國大陸，但他的女兒賴品妤同時反服貿。徐巧芯痛批，綠能你不能的雙重標準，讓人覺得噁心至極。

徐巧芯強調，賴勁麟的聲明沒有回答上述爭議，代表他們的舉動，不過是為了挽救雲豹小公主岌岌可危的政治生命而已，而賴品妤面對鏡頭支支吾吾說不出話又氣急敗壞的樣子，根本不是一個適任的立委。徐巧芯更直言，台電以及納稅人的荷包才是真正的悲壯。