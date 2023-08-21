台灣民意基金會今日上午公布「2024台灣總統選情的最新發展」即時民調，民進黨主席、副總統賴清德支持度43.4％，創個人歷史新高，民眾黨主席柯文哲26.6％，國民黨新北市長侯友宜13.6％。對此，民進黨立院黨團指出，相信這對賴清德是很大鼓舞，期待民調持續向上，團隊將穩健不鬆懈。

賴清德競選辦公室發言人陳世凱指出，民調起伏會參考，很感謝選民願意支持，我們會繼續努力，傾聽民意，接下來9月陸續推出政見爭取更多認同，力拚勝利。

民進黨團書記長莊瑞雄在上午民進黨團記者會上指出，民進黨這次參選是往過半目標努力，不只候選人得票、國會也要過半，，當前賴清德往上突破，但民調數字會浮動，黨團期待民調持續往上；至於藍白各有消長，他指出，無法評論在野分分合合的運作，只能穩健爭取更多支持。

媒體問及這是否因訪美行帶來加分，莊瑞雄表示，侯、柯、郭都有訪美，從民調上來看未必加分，訪美是有志參選總統的人，在國際上展現未來如何維持台灣對外的外交關係，留給國人評斷；但以民調結果來看，相信對賴清德抱持肯定態度。

黨團幹事長劉世芳則說，此次選舉除總統外，還有立委、政黨票，如何讓民眾相信民進黨執政穩健可託付，這是重要努力目標，而賴清德出訪巴拉圭期間過境美國、還接受國際媒體訪問、兩場僑胞造勢活動，不僅深化台巴友誼，也深化台美之間的信任。