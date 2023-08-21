黃男州表示，玉山金的資產規模是在2021年6月突破3兆元，目前經過2年左右來到3.6兆的規模；必須要說今年上半年台灣經濟景氣不好，H1台灣GDP為-0.98%。整個金融市場來看，上半年大家的成長都放慢，整體放款只成長1.36%，存款只成長2.3%，上半年玉山銀的存放款成長數字大整體市場差異不大，最主要是玉山銀在調節構，當存款利率突然大幅拉高，此時對存款結構一定要進行一段時間的調整，這樣才能達到未來成長的潛力。玉山銀第二季的NIM和存放利差都還維持向上，但有些銀行卻未能維持走揚，這主要就是結構的調整。玉山銀下半年的成長速度會快很多，上半年玉山銀放款成長約1.4%，全年的放款估值為7%。7月玉山銀的放款速度已經在拉快了，主計處預估3Q台灣的GDP約在2.54%，而4Q可達到5.59%。換言之，下半年台灣的景氣會不錯，銀行屬於大景氣的循環股，下半年存放款成長速度可期。

玉山金至今年6月底總資產達3.559兆元新台幣，黃男州表示，今年上半年的資產規模成長仍屬合理，但玉山金的策略是先求好，資產品質要好，這才是先決的要件，並不對資產規模成長做一定的目標，如果對規模設目標，那併購最快，反而會迷失了經營的方向，經營品質要好、產品力要強，幫客戶創造價值，變大只是經營的自然結果。