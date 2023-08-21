整起劫囚事件發生在17日上午，當時5名武裝歹徒闖進暹粒市（Siem Reap）一間牙科醫院中襲擊押送囚犯的獄警，並劫走45歲的台籍陳姓囚犯。陳姓囚犯2009年2月11日在柬埔寨被捕，前後涉及多起重大毒品案，獲刑52年。

柬埔寨媒體報導，陳男近日不斷喊牙痛、無法進食，先前外出就醫一次，但情況未好轉，近日應醫生要求，才再去檢查牙齒。柬國警方研判，45歲的陳男或許是因為「害怕被關到死」才自導自演整起劫囚事件。

柬埔寨警方19日大動作召開記者會，宣布已於18日凌晨和當晚在首都金邊（Phnom Penh）抓到7名（6男1女）參與劫囚的嫌犯，還說內政部長蘇慶（Sar Kheng）下達命令，指示警方展開全面調查。

柬國警方指出，6名男子是柬裔美國籍，女子則是美籍華人，均持美國護照，這批人在兩個月前策劃劫囚，半個月前抵達柬埔寨，「這是有組織的犯罪集團」，懷疑他們在美國是幫派分子。

柬埔寨警方高分貝譴責此案的同時，獨立媒體柬埔寨日報（The Cambodia Daily）卻認為，這件事凸顯了柬埔寨的貪腐國情，不排除有官員參與其中，並列出相關疑點，盼柬埔寨當局可以對外說明。

報導首先質疑時間點，為什麼陳姓囚犯一進醫院就被劫走。此外，柬埔寨法律雖保障受刑人就醫的權利，但這次陳姓囚犯僅因牙痛就可外出求診，很多比他病況還要嚴重、刑期僅4、5年的囚犯卻出不去。

最後，受刑人外出就醫必須得到當地檢察官的許可，然而陳姓囚犯外出就醫的文件上僅有監獄方面的許可，未見檢察官署名。報導認為，全案疑點最多的就是監獄及相關單位。

柬國監獄屢次被爆料各項服務與待遇都有「明碼標價」。中央社曾電訪落入柬埔寨打工陷阱而被關押在柬國監獄的台籍民眾，對方當時表示，只要付錢給獄警就可以講電話、叫便當，嫌監獄太熱付費就可以吹電風扇。

據了解，這次逃跑的陳姓囚犯在柬國獄中手機照用、訊息照傳，原本的販毒事業版圖不斷壯大，甚至還吸收英國獄友賈瑞特（Nathan Garrett），待對方出獄後再派往台灣以英文老師的身分接運毒品。

柬埔寨的貪汙一向為外界所詬病，根據國際透明組織（Transparency International）2022年清廉印象指數（Corruption Perceptions Index），柬埔寨在180個國家和地區中排第150名，滿分100只拿到24分。

國際透明組織指出，柬埔寨的清廉印象指數在亞太地區排名倒數第3，只比緬甸、北韓好。