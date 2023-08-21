新北市公車候車亭樣貌制式又單板呆版，常遭民眾詬病，為了美化候車亭樣貌，交通局訂定「新北市公車候車亭捐贈或認養作業要點」，鼓勵民間企業、社團捐贈或認養維護候車亭，公私合力，提升公車候車品質及舒適度，淡水區「輕軌淡水行政中心站」幾米候車亭及蘆洲區「溪墘站」鄧麗君等特色候車亭，都讓民眾為之眼睛一亮。

目前新北市公車路網已達358條路線，有1535座公車候車亭，平均每日約有80萬人搭乘，候車亭大多採以通透、標準化及模組化的設計，有部分候車亭老舊破損，民眾必須忍受風吹日曬雨淋之苦候車，長期遭詬病。

交通局運輸管理科長林詩欽指出，為提升公車候車品質及舒適度，交通局訂定「新北市公車候車亭捐贈或認養作業要點」，鼓勵民間企業、社團捐贈或認養維護候車亭。

林詩欽表示，目前新北市境內已有聯合文學的「詩的公車亭」系列、板橋區「後埔國小（重慶路）」站的翻書型候車亭、淡水區「輕軌淡水行政中心站」幾米候車亭及蘆洲區「溪墘」站鄧麗君等特色候車亭，都讓民眾驚豔，佳評不斷。

交通局表示，有意捐贈或認養候車亭的企業、社團，除檢附認養申請書，填具欲認養的公車站名及站址，並提出美化、設置裝置藝術等預期成果、效益及維護清潔計畫等，通過審核後，即可進行認養計畫，認養期為1至3年

交通局補充，目前已接獲多家民間企業表達認養意願，鼓勵更多企業團體共襄盛舉，藉由捐贈或認養候車亭美化市容，帶動公共運輸服務品質的提升。