新北市警局土城分局土城派出所今年3月接獲報案，民眾指稱遭，所養的賽鴿遭擄還被強索贖金，土城分局與台北市刑警大隊偵二隊成立專案小組調查，日前將擄鴿集團蔡姓主嫌等4人拘提到案並移送法辦。

據了解，蔡姓主嫌今年春季開始，便與陳姓同夥在汐止、八里山區一帶，設架設捕鴿網抓賽鴿，抓到賽鴿後，就與陳男依蔡鴿腳環上的電話，逐一打給賽鴿飼主，恐嚇索討5千元至2萬元不等贖金。

土城分局與台北市刑警大隊偵二隊調查後報請檢察官指揮，本月（8月）由土城分局偵查隊小隊長陳嘉陽率偵查佐涂石榕、土城派出所警員曹哲瑋及陳傳昇與北市刑大持搜索票及拘票，兵分三路分別在桃園市龍潭山區及桃園住處，逮捕蔡姓主嫌等4人，當場查扣擄鴿犯案工具（捕鴿網、無線電、捕鴿繩及鴿籠等）。

警方搜索時在嫌犯住處查獲毒品海洛因38克、安非他命24克，全案依組織犯罪、竊盜、恐嚇取財及毒品罪等罪嫌，移送臺灣新北地方地檢署偵辦。

土城分局與台北市刑警大隊共同擴大清查，發現從今年（112年）3月至7月間至少有13人被害，不法所得約240萬元，也間接影響賽鴿比賽，後續土城分局將繼續清查找出其他潛在被害人，加強山區巡邏，遏止擄鴿勒贖案發生，並將以擄鴿或其他犯罪手法取得暴利的不法份子繩之以法。