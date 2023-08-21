賴勁麟指出，為避免政黨身分和過去的政治資歷變成選舉題材，因此辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。他並聲明，任何指控都要有證據、堅定反核、守護台灣未來推動綠能，雲豹能源是遵守證交法令的上市公司。

雲豹能源指出，同時接獲李退之獨立董事辭任書，辭去本公司獨立董事職務。公司將儘速召開股東臨時會，補選董事1席、獨立董事1席。

雲豹能源強調，體質健全，集團營運不受影響。本公司經營團隊秉持誠信務實的原則與精神，為公司發展竭盡努力，持續為台灣再生能源發展貢獻心力。