賴勁麟指出，為避免政黨身分和過去的政治資歷變成選舉題材，因此辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。他並聲明，任何指控都要有證據、堅定反核、守護台灣未來推動綠能，雲豹能源是遵守證交法令的上市公司。
雲豹能源指出，同時接獲李退之獨立董事辭任書，辭去本公司獨立董事職務。公司將儘速召開股東臨時會，補選董事1席、獨立董事1席。
雲豹能源強調，體質健全，集團營運不受影響。本公司經營團隊秉持誠信務實的原則與精神，為公司發展竭盡努力，持續為台灣再生能源發展貢獻心力。
雲豹能源-創(6869)董事長賴勁麟今(21)日下午發出4點聲明，並請辭董事長及所有子公司的職務，由自然人董事廖福生擔任代理董事長行使職權，至新任董事長選出。
賴勁麟指出，為避免政黨身分和過去的政治資歷變成選舉題材，因此辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。他並聲明，任何指控都要有證據、堅定反核、守護台灣未來推動綠能，雲豹能源是遵守證交法令的上市公司。
雲豹能源指出，同時接獲李退之獨立董事辭任書，辭去本公司獨立董事職務。公司將儘速召開股東臨時會，補選董事1席、獨立董事1席。
雲豹能源強調，體質健全，集團營運不受影響。本公司經營團隊秉持誠信務實的原則與精神，為公司發展竭盡努力，持續為台灣再生能源發展貢獻心力。
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