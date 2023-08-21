台北市關渡平原是僅存大規模平原農業區、占地約800公頃，也是被喻為北市最後一塊淨土，不過當地居民盼關渡平原「公保地解編後開發」。但是每逢大選是否要開發的議題，總引起兩派論戰。《中時新聞網》記者日前走訪北投，當地居民不滿砲轟，「藍綠都擺爛，北投人是二等公民嗎？」地方粉絲團網友反應曝光。

北投人成二等公民？關渡平原每到選舉都在吵 里長居民火大全說了

八仙里里長黃永清表示，「每次選舉都說要做什麼，歷任市長沒人把關渡平原做好，希望可整體平均去規劃，不要把關渡平原、居民財產綁了40、50年，這樣很不合理！」

八仙里里長黃永清表示，「歷任市長沒人把關渡平原做好，居民財產綁了40、50年」。（王紹羽拍攝）

福興里里長蔡柳池表示，「每次有議員質詢，就在地方開說明會，結果後來又沒下文，我們要等到何年何月，這地方才會看到願景。」蔡柳池接著不滿說，「像這次選舉就說，『2038年爭取亞運，可能這地方來規劃』，萬一爭取不到怎麼辦?」

福興里里長蔡柳池表示，「每回開說明會卻都沒下文，北投何時才能看到發展願景」。（王紹羽拍攝）

當地農民表示，「福興里、建民里、吉慶里，你下去看看有沒有一棵稻子，是要種什麼田?根本不公平，你看得到都是賣車的，30多年來一直騙我們農民說要開發，然後完全都沒有」。

居民無奈說，「藍綠都說要開發卻都擺爛、騙人民選票」。（王紹羽拍攝）

另有居民無奈地說，「前柯市府說要開發也沒有，今年已64歲了，小時候父親告訴我，關渡平原一定會開發，根本不需買房，時隔多年，父親都已過世好幾年了，藍、綠黨都說要開發，但都隨便擺爛、騙取人民選票，馬英九當初開發小坪頂，就是不開發關渡平原，政府都不重視，我們是二等公民嗎?」

關渡平原被喻為北市最後一塊淨土。（翻攝《我是北投人》粉絲團）

而關渡平原是否開發議題，也在《我是北投人》地方粉絲團引起討論，網友紛紛表示，「這麼美的地方，不懂，是要開發什麼？」、「旁邊就有個士北科，都還沒弄完，現在又要搞到平原這邊來是有多少園區可以搞」、「財團政客滾出這片淨土！」，還有人說，「從大巨蛋到迪士尼環球影城，沒有一樣是真的」。