台北市關渡平原是僅存大規模平原農業區、占地約800公頃，也是被喻為北市最後一塊淨土，不過當地居民盼關渡平原「公保地解編後開發」。但是每逢大選是否要開發的議題，總引起兩派論戰。《中時新聞網》記者日前走訪北投，當地居民不滿砲轟，「藍綠都擺爛，北投人是二等公民嗎？」地方粉絲團網友反應曝光。
八仙里里長黃永清表示，「每次選舉都說要做什麼，歷任市長沒人把關渡平原做好，希望可整體平均去規劃，不要把關渡平原、居民財產綁了40、50年，這樣很不合理！」
福興里里長蔡柳池表示，「每次有議員質詢，就在地方開說明會，結果後來又沒下文，我們要等到何年何月，這地方才會看到願景。」蔡柳池接著不滿說，「像這次選舉就說，『2038年爭取亞運，可能這地方來規劃』，萬一爭取不到怎麼辦?」
當地農民表示，「福興里、建民里、吉慶里，你下去看看有沒有一棵稻子，是要種什麼田?根本不公平，你看得到都是賣車的，30多年來一直騙我們農民說要開發，然後完全都沒有」。
另有居民無奈地說，「前柯市府說要開發也沒有，今年已64歲了，小時候父親告訴我，關渡平原一定會開發，根本不需買房，時隔多年，父親都已過世好幾年了，藍、綠黨都說要開發，但都隨便擺爛、騙取人民選票，馬英九當初開發小坪頂，就是不開發關渡平原，政府都不重視，我們是二等公民嗎?」
而關渡平原是否開發議題，也在《我是北投人》地方粉絲團引起討論，網友紛紛表示，「這麼美的地方，不懂，是要開發什麼？」、「旁邊就有個士北科，都還沒弄完，現在又要搞到平原這邊來是有多少園區可以搞」、「財團政客滾出這片淨土！」，還有人說，「從大巨蛋到迪士尼環球影城，沒有一樣是真的」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。