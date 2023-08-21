嘉義縣布袋鎮好美里沙灘有「天空之鏡」美稱，今嘉義縣環保局及認養海岸企業等上百人攜手淨灘。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮好美里沙灘有「天空之鏡」美稱，今嘉義縣環保局及認養海岸企業等上百人攜手淨灘。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

東石合作農場今年更獲農糧署補助，將試辦把廢棄蚵棚製成肥料，把令人頭痛的廢蚵棚變有機肥。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

今嘉義縣環保局及認養海岸企業等上百人攜手淨灘。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮好美里沙灘有「天空之鏡」美稱，今嘉義縣環保局及認養海岸企業等上百人攜手淨灘，清出回收垃圾約77公斤，蚵架浮具約190公斤，所有清除出的海廢將無償提供業者再製機能衣、鞋子、浮球等商品，而東石合作農場今年更獲農糧署補助，將試辦把廢棄蚵棚製成肥料，把令人頭痛的廢蚵棚變有機肥。

環保局指出，今淨灘動員15個單位，共153人參與，單位互助跨平台合作，現場撥調大型機具提升效率，經海岸廢棄物監測ICC分析，整體以廢塑膠、蚵繩、蚵架及漁網等居多，除解決海岸線垃圾外，也將能再利用的廢棄物交由業者製成產品，納入循環體系從源頭減量。

至於廢棄蚵棚變肥料，環保局說，竹木殘體可轉化有機肥料，促進植物、土壤生長，由於已被海水長期浸泡，製作前需先暴露於自然環境，緩解海水、沙土的影響，而竹木殘體養分含量有限，需與其他有機物質混合獲得均衡營養，目前的製作方式是蚵棚研磨成塊，與其他有機物堆肥並混合微生物菌種，施肥時會釋放養分，改善土壤結構。

環保局說，去年協助向海致敬跨部會垃圾去化500公噸、廢蚵繩回收處理量達300公噸，對海洋維護具貢獻，榮獲「向海致敬-海岸清潔維護計畫」地方政府組特優。

今嘉義縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑也到場，翁章梁說，海岸線就跟家裡客廳一樣需要定時清掃，感謝所有海廢業者、認養單位及加入清理的人，讓遊客來到嘉義能享受海洋的美。

今天包括經濟部水利署第五河川局、財政部國有財產署南區分署嘉義辦事處、交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、農業部林業及自然保育署嘉義分署、台灣糖業股分有限公司雲嘉區處、台灣港務股分有限公司布袋管理處、嘉義縣政府農業處、文化觀光局、水利處、環境保護局等10單位跨平台合作。

至於認養單位包括旭遠包裝科技股分有限公司、台灣中油股分有限公司人力資源處訓練所、大成長城企業股分有限公司等，海廢業者包括光建工業有限公司、保證責任嘉義縣東石合作農場、台灣化學纖維股分有限公司及宏恩塑膠股分有限公司，讓淨灘永續循環，以行動守護海。