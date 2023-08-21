雲林縣斗六市1家宮廟遭竊賊潛入偷東西並破壞物品，宮廟人員將這名男竊賊帶回跪在神明前，並用塑膠軟管鞭打，男子被打後哀求「大哥等一下，我的身體很痛」、「不要這樣啦，我身體很不舒服」，警方獲報21日展開調查，動用私刑者依傷害、強制罪嫌送辦；被打的竊嫌則依竊盜、毀損罪嫌送辦。

雲林縣警察局斗六分局21日執行網路巡邏搜尋時發現1段影片，內容為1名男子於1處宮廟遭人以軟塑膠水管鞭打，經調查，該名男子疑因竊取宮廟財物及毀損玻璃、桌子，遭廟方人員發覺而被以水管鞭打，警方隨即展開偵辦。

流傳於臉書上的影片顯示，偷竊男子被帶到神明前手持大柱香下跪，廟方人員拿著黃色軟塑膠水管大喊「跪好」，然後揮舞水管鞭打男子屁股，男子被打的不斷求饒「不要這樣啦」、「好了啦，很痛」。

警方調查，男子為嘉義縣人，經常在斗六地區偷竊，此次到宮廟偷東西，沒找到值錢的物品，便破壞桌子、打破玻璃，氣得廟方人員調閱監視錄影帶，找到男子帶回宮廟動用私刑。事後宮廟人員坦承打人，為自己的行為道歉。

警方指出，絕對不允許任何私下違法暴力行為，本案動用私刑的加害者將依《刑法》傷害罪及強制罪究辦，另遭毆者亦以涉嫌《刑法》竊盜、毀損等罪究辦。呼籲民眾切勿以身試法，如遇類似情形，務必循求正當法律途徑報警處理，警方絕對會依法查辦，以淨社會治安。

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