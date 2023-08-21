李玟（CoCo）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，立刻引起網友們的熱議，疑似節目組導演柳驪的囂張發言更是火上澆油，浙江衛視主管機關浙江廣電集團發聲宣布要調查；網紅小紅老師得知後表達氣憤，並點出過去看節目只有1特點的人才能晉級。

小紅老師今（21）日在社群平台發文，透露看到李玟生前的錄音檔與和《中國好聲音》學員對話，她感到震驚與悲痛，忍不住流淚開嗆：「很扯！她是國際巨星CoCo李玟耶！就因為講出大家不想聽的，不願意做同流合污的事就遭到如此對待。就抹殺了她所有的心血，所有的努力。這麼熱愛音樂，用生命在演出的敬業歌手。這麼提攜後輩的好老師。越看越心疼，越聽越抓狂！」

小紅老師提到職場上也有類似情形，只要不願意配合或過分出色，就會有人想搞垮你，不靠攏、不屈服就不讓生存，並提到過去曾陪媽媽看過《中國好聲音》，發現參賽者都要自述可憐身世賣慘才能晉級，因為這樣她後來沒有看了，有過三次選秀比賽經驗的小紅老師說「但我相信不只中國好聲音，很多比賽暗藏著內定，暗藏著黑幕，暗藏著委屈往肚裡吞」。

底下也有網友提到曾經的學員發文說出真相、經歷就會收到恐嚇電話，隔天會撤文或改發道歉文，「那個電視台和製作單位，真的糟到一個無極限！」、「如果一個比賽不是比實力而是比財力，那還需要比嗎」、「這節目基本上已經黑掉了」、「很明顯賣慘才有機會晉級、對這個節目沒有什麼好感度」。