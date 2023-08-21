「義魄千秋-2023全國義民祭在新竹縣」，24日上午在新埔褒忠義民廟正式登場，縣府結合「中台灣區域治理平台」會議，新竹縣長楊文科邀請7縣市首長一起挑擔，盛況可期，周邊道路將進行管制，請民眾注意！

縣府行政處長周秋堯表示，縣府今年承辦「中台灣區域治理平台」會議，包括新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、雲林縣、南投縣的首長都將與會，適逢新竹縣舉辦義民祭盛會，特地邀請縣市長共襄盛舉，體驗客家文化和義民精神。

義民廟旁的義民路和褒忠路23日晚上8時起封路管制、進行場地布置並搭設帳棚，到24日下午1時活動結束後才恢復通行，縣府提醒用路人提前改道，造成不便之處敬請見諒。

管制路段分場地佈設及啟動儀式登場兩部分，場地佈置並搭設帳棚的管制時間為，23日晚上8時起至24日下午1時止，管制路段為義民路三段東自342巷起西至褒忠路口止，褒忠路北自褒忠路與義民路三段342巷路口，南至義民路三段路口止

在義民祭啟動儀式的管制時間為，24日上午8時起至下午1時止，管制路段為義民路三段，東自342巷路口起西至431巷路口止，褒忠路北自褒忠路與義民路三段342巷路口，南至褒忠路411巷路口止。