「大貓偷拍案」主嫌昨天遇警方逮人，欲脫逃結果墜樓死亡，檢警今天相驗，判定男子為高處墜樓死亡。（陳夢茹攝）

桃園市蘆竹區開南大學20日下午有男子墜樓，豈料該名男子遭起底竟是「大貓偷拍案」的主嫌，曾被判10年，出獄後又犯下兒少案。檢警今前往部立桃園醫院相驗，結果稍早也出爐，判定男子為高處墜樓死亡，家屬僅透過葬儀社人事表示，希望別打擾孩子。

54歲的男子今年8月初因案被花蓮縣刑大查扣1組行動硬碟，發現他拍攝2名國小學童的影像，還疑似侵犯，由於犯案地點在基隆，因此由基隆警方追查。據了解，男子與2名受害學童的母親是朋友，將女兒委由他照顧，豈料該男竟伸出狼爪，疑趁機多次侵犯，更拍攝上百部影片及照片。

男子疑因疫情解封，想考取旅遊相關證照，報名參加某協會的相關課程，協會在開南大學租借教室開課，警方20日下午掌握男子在開南大學上課後，立即前往學校逮人。男子瞧見警方，隨即坦承身分並假意配合，稱包包放教室要去拿包包，趁機掙脫、甩開員警後，從4樓廁所窗戶翻牆墜下，送醫不治死亡。

桃園地檢署今相驗以釐清死因，檢方相驗初步結果出爐，研判男子因高處墜落，導致身體有多處骨折、氣血胸，並因呼吸衰竭而死亡。

據悉，男子與其親屬並不親近，疑因入獄多年未聯繫。親屬今也低調不回應，僅透過葬儀社人士表示，已經很久沒有聯絡，希望不要打擾孩子，相驗完畢後家屬也將遺體帶回。