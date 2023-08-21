《華盛頓郵報》周一（21日）引述烏軍報導稱，自華府幾周前決定為烏軍提供集束彈後，烏軍便頻繁在戰場上使用集束彈，使俄軍「害怕進攻」，甚至「不會從掩體探出頭」，有效阻擋俄軍前進。

殺傷力強大的集束彈，是將多個較小、形似網球或拳頭的炸彈，集合成一枚空用彈，從飛機上投下，或作為火箭從榴彈炮、火炮和火箭發射器發射。與地雷一樣，集束彈的未爆彈（啞彈）往往在衝突結束數十年後，仍對平民構成致命的威脅，因此在國際上備受詬病。華府承諾，將密切追蹤這些彈藥的使用情況，但卻未能平息人權組織的不滿。

《華郵》21日發表《烏克蘭如何利用拜登的集束彈賭博》一文中，詳細報導了負責操作集束彈的烏軍對前線戰況和俄軍表現的看法。據報，俄軍為了躲避集束彈藥大面積釋放爆炸性子彈藥，只要烏軍一開火，俄方裝甲車輛和無裝甲步兵部隊就會停止前行，四處逃竄。

一名不願透露全名的烏軍長官斯坦尼斯拉夫（Stanislav）在前線森林中受訪時透露，「當我們開始發射集束彈時，俄羅斯人就會消失在堅硬的掩體下…甚至不會探出頭。」斯坦尼斯拉夫說，「俄軍甚至能通過炸彈飛駛的哨聲認出是集束彈。使用這個炸彈的主要好處是，敵軍現在非常害怕進攻了。」

烏軍透露，他們通常會在松樹枝和高大樹木的掩護下，使用美製 M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲發射集束彈，指彈藥能發射到約24公里外的地方。此外，士兵還可以根據需求，調整炸彈噴射的寬度，既可橫跨幾個足球場，也可縮小範圍。

美國外交政策研究所軍事分析專家羅布（Rob Lee）說，「烏克蘭發射的彈藥比正常情況下更多。」他指出，在現有彈藥持續銳減的情況下，一個很大的問題是，他們還能持續這樣多久？

報導指出，集束彈為烏克蘭帶來極大的軍事效益，在烏克蘭需要更多彈藥以擴大其反攻大計之際，美軍援集束彈提供了一定的數量優勢。

軍事分析人士稱，在6月初的最新戰役開始時，烏克蘭砲兵火力急劇增加，從每天約3000發至5000發，增至8000 發。如果沒有美國的集束彈和韓國的武器軍援，基輔可能無法維持足夠持久的反攻以奪回重要領土。