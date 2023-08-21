台灣運彩xT1聯盟今年再度攜手推出「T1 WISH」公益活動，活動緣由秉持著「取之社會、用之社會」的回饋精神，期望為基層體育教育盡一份心力，此次特別邀請立陶宛國家隊球員與聯盟球星，陪伴家扶基金會孩童分別參與21日「說畫無國界」和22日籃球訓練營活動，點綴孩童的暑期生活。

21日首站「說畫無國界」活動邀請立陶宛國家隊球星布拉茲戴基斯(Ignas Brazdeikis)、莫提尤納斯(Donatas Motiejūnas)來到大同育幼院，與13位家扶基金會孩童以藝術跨越語言隔閡，透過圖畫介紹自己最喜歡吃的食物、最喜歡的地方或最常從事的休閒活動，從繪畫中直接的瞭解彼此文化和喜好。

立陶宛國家隊球星莫提尤納斯在紙上畫出位於立陶宛維爾紐斯的一座城堡，並與孩童分享說道：「立陶宛民族主義高揚時，曾在這裡掛出戰期間的獨立旗幟，但畫作上則是呈現出高掛在城堡上的立陶宛國旗，國旗上的黃色是代表太陽、綠色是綠意盎然的草地，紅色則是為國家自由奉獻的先驅。每當自己代表國家隊出征時，都以球衣上的國旗引以為傲。」布拉茲戴基斯則畫出目前效力於ŽalgirisKaunas的主場館綠林體育館，傳達他對自家籃球的熱愛，並呼籲大家有機會的話到可到這裡來為他加油。

台灣運彩副總經理蔡明哲和台灣運彩xT1聯盟會長錢薇娟則分別與立陶宛球員分享台灣的好山好水和美食，而台灣運彩副總經理蔡明哲表示：「藝術和運動都是世界共通語言，即便是不同國家，都能透過藝術與運動互相交流、溝通，台灣運彩今年很榮幸能有這個機會，與聯盟共同為家扶基金會的孩子牽起這個緣份，開闊孩子們的視野，也望他們從中看見更多希望。」

台灣運彩xT1聯盟特別感謝今年參與T1 WISH持續關懷弱勢孩童的星裕國際Wilson與摩曼頓，分別捐贈訓練用籃球和水壺、毛巾等運動配件，以及新加入的夥伴野獸國，帶來繽紛多彩的玩具公仔，希望能豐富孩童的童年時光。