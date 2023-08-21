美國當局表示，華盛頓州西雅圖市南部的貝克山社區（Mount Baker）一家水煙館今天凌晨發生槍擊案，造成3人死亡，6人受傷。西雅圖市警局未立即公布犯嫌相關資訊。

美聯社報導，警方表示，員警接獲多通報案電話後，在當地時間清晨4時30分左右抵達案發現場。

根據警方說法，兩名分別為22歲和33歲的男子當場死亡，一名30歲女子在港景醫療中心（Harborview Medical Center）傷重不治。警方未公布死者姓名。

6名傷者年紀介於21至38歲之間，其中一名23歲男子情況危急，其餘5人狀況良好。

警方還在調查槍擊案發生的原因，現場查獲5把槍。

西雅圖（Seattle）市長哈洛（Bruce Harrell）在聲明中表示，即使西雅圖警方「保持迅速和創紀錄的步調來查緝槍枝，7月底前共查到869把，仍有更多非法槍枝在危險分子手中，恐被用於引發其他類似這起事件的悲劇」。