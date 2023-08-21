鄉長何在鑫、縣議員孫素娥等人代表受贈。（公館鄉公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗公館鄉公所為照顧弱勢家庭，與中華波卡圓智禪修學會攜手合作，21日發放鄉內低收入戶及弱勢榮眷，全聯提貨券500元及物資1分，計有205戶家庭受惠。鄉長何在鑫盼藉此給予需要幫助的家庭適時的關懷與照顧，讓社會更溫暖。

公館鄉公所指出，中華波卡圓智禪修學會為關懷弱勢，自2010年起每年皆慈善濟助鄉內低收入戶家庭，今年已邁入第4年，特別感謝縣議員孫素娥牽成，也感謝中華波卡圓智禪修學會樂善好施，共同秉持大愛的精神，將善心化作實際行動。

鄉長何在鑫表示，政府的力量有限、民間的資源無窮，感謝各界持續不斷地發揮愛心，發揚人飢己飢、人溺己溺的精神，讓社會處處充滿著溫情，為響應民間捐贈活動，他個人慈善捐贈每戶物資1份，嘉惠弱勢家庭。

孫素娥、何在鑫等人今天代表接受全聯提貨券並致贈感謝狀。公所指出，鄉長施政以「關懷弱勢優先」作為推動社福政策理念，經常協助連結民間資源，提供社會救助，服務本鄉生活遭逢變故、陷入困境或三餐難繼的民眾。

公所也持續配合上級單位的社福政策，提供公部門的正式資源，致力於改善弱勢家戶的生活，例如連結實物銀行、微型保險、推動兒少發展帳戶、鼓勵自立脫貧等相關措施，以避免陷入貧窮的惡性循環。