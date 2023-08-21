客家詞曲創作人楊政道，曾入圍金曲獎「最佳年度歌曲獎」，因罹患肺腺癌上月病逝享年55歲。桃園市客家事務局長林昭賢，21日赴楊梅慰問家屬，並追頒客家貢獻表揚狀，由其母親楊吳甜妹代表受頒，肯定並緬懷楊政道對客家音樂創作的貢獻。

林昭賢指出，楊政道生前以歌曲「一枝擔竿」入圍第3屆金曲獎最佳年度歌曲獎，尤其他在高中就創作出這首歌，歌曲中充分展現客家人堅忍不拔、不屈不撓的精神，多年來受客家族群傳唱不輟，年紀輕輕便能寫出如此生動的歌詞，可見在創作上有極高的天分。他一生創作出300多首客家歌曲及童謠，豐沛的創作能量為客家音樂帶來豐厚的養分，

回顧楊政道一生為客家音樂的貢獻，《日頭落山》、《溜漂人生夢》等經典歌曲將永留歌迷心中。林昭賢也說，未來，客家局將持續推動客家音樂發展，計畫將由政府取得授權，運用桃園市內主要客家音樂業者現有的YOUTUBE頻道或其他管道，提供市民欣賞、學習客家音樂的方便管道，以提高客語歌曲的傳唱度，進而強化客語推廣的廣度與深度。