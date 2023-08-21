隨著鬼月到來，許多身體異常的訊號都可能被解讀與靈異相關，其中鬼壓床是病患最常詢問醫界的症狀，台南市立安南醫院精神科醫師陳威任表示，睡眠癱瘓是鬱症中的現象之一，好發在睡眠品質差與輪班工作者。

在科技廠輪班的李姓男子，最近數月變得焦慮不安，依靠安眠藥入睡的效果也逐漸無效，近日睡覺時，在半夢半醒間，常覺得動彈不得，依稀有意識，卻無法挪動身體，嚴重影響睡眠品質，正值鬼月，他甚至懷疑遭「鬼壓床」，被「不乾淨的東西」找上。

李男求診時，將內心的憂慮告訴醫師，陳威任表示，李男在工作上的焦慮不安，被診斷為鬱症復發，另外所謂的「鬼壓床」，比較像是睡眠問題中的「睡眠癱瘓」。

根據統計，睡眠癱瘓的終身盛行率約為7.6％，女性罹患機率略高於男性，發生原因與正常睡眠時經歷的「非快速動眼期」及「快速動眼期」有關。

陳威任表示，一般人做夢發生在快速動眼期，此時腦部會理解在做夢，身體的肌肉張力因而被抑制；如果在快速動眼期突然醒來，因為身體的肌肉張力仍處在被抑制狀態，已清醒的腦部就會意識到全身無法動彈，感覺就像有無形的東西壓在身上。

陳威任提到，睡眠癱瘓好發於睡眠品質較差或輪夜班工作的民眾；另外，一些焦慮疾患、酒精使用、創傷壓力事件等身心科問題，也可能產生睡眠癱瘓症狀。

大多數人經歷睡眠癱瘓時，會短暫感到困擾或是害怕，其實並不會造成長期傷害；如果情況持續到影響生活或工作品質時，建議找身心科或睡眠專科醫師尋求協助。

陳威任指出，罹患睡眠癱瘓的患者大多數只需評估及觀察即可；但此症可能與精神科共病、及暗示自律神經的不穩定性，若持續受症狀所困擾的話，建議到醫院做專業的評估。

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